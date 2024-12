Homem fica com tesoura cravada na cabeça após tentar separar briga no ES

Um jovem ficou com uma tesoura cravada na cabeça após intervir em uma briga entre a namorada e a irmã dela nesta quinta-feira (19) em Pancas (ES).

O que aconteceu

A vítima estava em uma casa na zona rural do município quando as duas mulheres começaram a brigar. Em nota, a Polícia Militar relatou que as irmãs teriam começado a discutir e, na sequência, bater uma na outra.

O homem tentou separar, mas foi golpeado com uma tesoura pela cunhada. O proprietário do terreno onde moram as irmãs levou o ferido até o hospital, onde ele passou por uma cirurgia para a retirada do objeto.