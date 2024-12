Justiça de SP condena Marcha para Jesus por não pagar direitos autorais

A prefeitura se manifestou pedindo improcedência da ação, porque o Ecad não comprovou os critérios utilizados para a cobrança.

Não houve comprovação de que as músicas reproduzidas nos eventos estavam em domínio público, de acordo com a juíza. Liliane também rechaçou a versão da igreja que, por ser um evento sem fins lucrativos, não teria de haver cobrança pela reprodução das canções.

A lei que protege os direitos autorais impõe, de forma inequívoca, que a execução pública de obras musicais, como no caso, demanda a prévia autorização do autor ou do titular e deve ser precedida de recolhimento do valor relativo aos direitos autorais ao ECAD; além disso, e ao reverso do sustentado pelos requeridos, não se isenta a execução de obras protegidas pelo só fato de o evento ser gratuito ou não ter intuito lucrativo.

Trecho da sentença da juíza Liliane Keyko Hioki, da 6ª Vara de Fazenda Pública

Ao UOL, a Prefeitura de São Paulo informou que a Procuradoria Geral do Município analisa a decisão e que tomará as medidas judiciais que entender cabíveis.

O UOL não conseguiu contato com a Igreja Renascer em Cristo. O espaço segue aberto para manifestação.