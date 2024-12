Mega da Virada 2024: quais são os estados que nunca ganharam o prêmio?

A maioria dos estados sem representação entre os vencedores do prêmio está na região Norte. A única exceção é o estado do Piauí, no Nordeste.

Em vermelho, os estados que, até 2023, não tiveram ganhadores da Mega da Virada Imagem: Arte/UOL

Quais são os estados mais premiados na história?

Do outro lado da moeda, alguns estados são recordistas de ganhadores. O maior vencedor é o estado de São Paulo, com 30 apostas premiadas.

São Paulo: 30 bilhetes vencedores Bahia: 13 bilhetes vencedores Minas Gerais: 13 bilhetes vencedores Rio de Janeiro: 11 bilhetes vencedores Paraná: 7 bilhetes vencedores

O que você precisa saber sobre a Mega da Virada

O sorteio do concurso será realizado no dia 31 de dezembro. É possível assistir ao sorteio ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Econômica Federal.