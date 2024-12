Professora suspeita de vender bolo com maconha em escola é demitida no RS

A Prefeitura de Estância Velha (RS) demitiu a professora suspeita de vender bolinhos de chocolate com maconha na escola onde trabalhava.

O que aconteceu

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial do município. A professora já estava afastada do cargo desde julho e a demissão ocorre após a direção ter concluído um processo administrativo disciplinar.

Comendo bolo e ao som de Bob Marley, o prefeito Diego William Francisco anunciou a medida em um vídeo. ''Estou aqui na hora do lanche, comendo um bolinho e quero dizer para vocês que esse aqui não é batizado. Isso aqui me lembrou que hoje saiu o resultado do processo que estava investigando a conduta da professora que recentemente foi acusada de vender bolo com maconha aqui no município'', afirmou.