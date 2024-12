Número de mortes por acidente aéreo em 2024 é o maior em dez anos

O número de mortes por acidentes aéreos no Brasil em 2024 já é o maior desde, pelo menos, 2014. As informações são do sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos mantido pela Força Aérea Brasileira.

O que aconteceu

País já registrou 138 mortes em 40 acidentes fatais neste ano. Números incluem mortes ocorridas por acidentes com aviões e helicópteros. No ano passado foram registradas 77 mortes em 30 acidentes fatais e, em 2022, foram 36 acidentes fatais com 49 mortes.

Número de mortes por ano é o maior da série histórica desde 2014. Em 2016, segundo ano com mais mortes em acidentes aéreos, foram registrados 104 óbitos em 45 acidentes fatais. Em terceiro lugar entre os anos com mais mortes em acidentes aéreos ficou 2014, quando 83 pessoas morreram em acidentes fatais.