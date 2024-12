Coronel: Condições meteorológicas não favoreciam a aviação naquele momento

As condições meteorológicas não favoreciam a aeronave no momento do acidente aéreo, que matou os dez tripulantes da aeronave, em Gramado (RS), avaliou o coronel Maurício Ferro, comandante do Corpo de Bombeiros, no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (23).

Nós, ao chegarmos no local do acidente, não tínhamos nem como visualizar a casa do outro lado da rua. Então, isso prejudica a navegação aérea. Mas o que vai mostrar as causas reais, e com maior precisão, é somente após a coleta das provas por parte da Polícia Civil e da Aeronáutica. O que podemos confirmar é que as condições meteorológicas não favoreciam a aviação naquele momento. Coronel Maurício Ferro, comandante do Corpo de Bombeiros

O avião pilotado pelo empresário Luiz Cláudio Galeazzi caiu na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). Na queda, a aeronave atingiu uma pousada da cidade turística e outros imóveis. Além dos dez tripulantes mortos, outras 17 pessoas também ficaram feridas —duas delas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente.