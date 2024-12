Advogado: tiros disparados em ação da PRF foram para atingir a família

Um policial militar foi flagrado dando um tiro à queima-roupa em um jovem de 24 anos, na noite de ontem (25), enquanto ele gravava a abordagem ocorrida no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista. Após ser atingido, o rapaz cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam no local. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Consultada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que o rapaz tentou tirar a arma do policial, mas não é possível verificar a suposta ação em imagens que circulam nas redes sociais.

