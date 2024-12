Veículos que caíram em rio não vazaram ácido ou agrotóxicos; ainda há risco

Substâncias acetomiprido (inseticida) e picloram (herbicida) também não foram detectadas no material coletado. Uma substância herbicida foi encontrada no ponto de coleta de Porto Franco (MA), com uma concentração de 0,2 microgramas por litro, todavia, o valor é 150 vezes abaixo do máximo permitido por uma portaria do Ministério da Saúde. "Essa concentração [da substância] 2,4-D é considerada normal em rios que atravessam áreas agrícolas, como o rio Tocantins."

Apesar dos resultados, o risco de vazamento ainda é possível visto que os materiais continuam submersos no rio. "(...) Há o risco de eventual rompimento dos recipientes de defensivos agrícolas e a contaminação da água, o que pode acarretar impactos para o meio ambiente, usos múltiplos da água e abastecimento público de comunidades ribeirinhas e cidades ao longo do rio abaixo do ponto do acidente."

Secretaria apontou que o monitoramento do rio continuará sendo realizado diariamente. "Os resultados serão divulgados com a maior agilidade possível", concluiu.