Contenção e diques: Governo libera R$ 6,5 bi para infraestrutura do RS

R$ 1,9 bi vão serão usados sem diques na Bacia do Rio dos Sinos. Obras vão beneficiar moradores de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Rolante, Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Igrejinha e Três Coroas.

O restante vai ser usado em obras em Eldorado do Sul, bacia do Gravataí e na Região Metropolitana de Porto Alegre. Há ainda a previsão de um fundo de reserva, no valor de R$ 533, 2 milhões, para atividades acessórias e complementares.

Fortes chuvas no fim de abril alagaram várias áreas do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram contabilizadas quase 200 mortes em função das precipitações que duraram durante o mês de maio. Estradas e aeroportos foram danificados, e milhões de pessoas foram afetadas, seja por terem a casa tomada pela água ou atingida por algum deslizamento.