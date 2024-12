Celebrada por Tarcísio, queda de homicídios é tendência há mais de 10 anos

Pablo Nunes, do CESeC (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), cobra a implantação de políticas públicas que atinjam esses índices. "É quase como se os governantes acreditassem que essas mudanças acontecem como se fosse algo dado. As políticas públicas são importantes para a redução dos indicadores", afirma.

O pesquisador também critica a manutenção de Derrite à frente da SSP-SP em meio à violência policial. "A gente vê um secretário de Segurança muito empoderado. Na mesma época em que Tarcísio modula o discurso, o Derrite dobra a aposta", analisa.

No último dia 13, o secretário disse que os policiais são os "únicos e verdadeiros promotores de direitos humanos". Já Tarcísio, que adotou um discurso mais ponderado em meio à escalada da violência policial no estado, pediu no mesmo evento para que os agentes não se afastassem do que foi ensinado.

Procurada pelo UOL, a SSP-SP apenas enviou o link do texto sobre o estado ter registrado o menor índice de homicídios dolosos da história. No artigo, a secretaria diz que a marca "reflete as ações estratégicas das forças policiais no combate ao crime organizado em todo o território paulista".