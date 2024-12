Quem são as vítimas do deslizamento em Taubaté (SP); crianças sobreviveram

Grupo estava acompanhado de duas crianças. Segundo a Polícia Militar, o grupo passava o dia no local com duas crianças quando ocorreu o deslizamento. A terra atingiu uma área onde apenas os adultos estavam.

As crianças, que estavam dentro da casa, não se feriram. Elas testemunharam o acidente e buscaram ajuda com vizinhos, que iniciaram o resgate até a chegada do Corpo de Bombeiros, informou em nota a SSP (Secretaria de Segurança Pública).