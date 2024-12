Prefeitura de Estreito decreta situação de emergência após queda de ponte

O decreto tem validade inicial de 180 dias. O estado de emergência prevê intervenções prioritárias para o resgate de vítimas, assistência às famílias, controle e mitigação da contaminação ambiental, atendimento de saúde pública, restabelecimento de mobilidade e transporte, além de apoio econômico às atividades impactadas pela tragédia.

O prefeito também determina o reforço imediato nos serviços de saúde. A medida visa ampliar o atendimento médico e hospitalar às vítimas, psicológico e psiquiátrico aos familiares e população afetada, e monitoramento de doenças derivadas da contaminação da água e do solo.

A ponte que ligava as cidades Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) cedeu na manhã do dia 22 de dezembro. Três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins, mas uma análise feita na água indicou que não houve o vazamento.

Neste sábado (28), a Marinha retificou o número de mortos para nove, e oito pessoas estão desaparecidas. O órgão coordena as buscas no rio e não há previsão de até quando elas devem durar. Nesta semana, os bombeiros explicaram que a operação é difícil, porque a profundidade do local do acidente chega a 48 metros.