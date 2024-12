Turista é baleado durante passeio em praia de Ilha Comprida, em São Paulo

Um turista de 59 anos foi baleado durante um passeio em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Situação aconteceu na orla da praia, perto do Balneário São Martinho. Por volta de 21h15 do último dia 24, a vítima foi atingida com dois tiros na barriga e um de raspão no pescoço durante um assalto.

Turista foi internado em estado grave. Ele foi levado para o Hospital do Pariquera-Açu e transferido para o Hospital Regional de Registro na quinta (26).