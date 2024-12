Bolão da Mega da Virada 2024: veja como apostar neste ano

O bolão é uma alternativa para apostas em grupo na Mega da Virada 2024, que tem previsão de pagar até R$ 600 milhões. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, às 20h (de Brasília).

Como fazer um bolão na Mega da Virada

O apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas onde pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias CAIXA ou pelo App Loterias CAIXA com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O bolão é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.