Vai chover na virada do ano? Veja o que diz a previsão do tempo

As comemorações da virada do ano ao ar livre podem ser frustradas em algumas regiões do Brasil. Há previsão de chuva no Norte e Sul e em partes do Centro-Oeste. Já em áreas do Nordeste e extremo leste do país, o clima fica mais favorável para festas externas. Para se planejar bem, confira a seguir a previsão do tempo para o Réveillon em cada região, conforme análise da Climatempo.

Região Norte

Há previsão de chuva em todos os estados. O alerta é maior para Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins e leste do Amapá, onde as chuvas podem ser mais intensas, com temporais ao longo do dia e no momento da virada. Também há risco de alagamentos e rajadas de vento. No restante da região, a precipitação será de moderada a forte ao longo do dia, com bastante nebulosidade.

Região Nordeste

Litoral tem tempo estável entre Rio Grande do Norte e Bahia. Nessas áreas, o sol deve aparecer entre nuvens, com pancadas de chuva isoladas que não devem comprometer tanto as comemorações. Mas no sul do Maranhão, do Piauí e oeste da Bahia, as chuvas podem ser de moderadas a fortes ao longo do dia, com alerta para alagamentos. Nas outras áreas, o clima será mais estável, com tempo firme durante a virada.