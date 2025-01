Feriados em Belo Horizonte (MG) 2025: veja data e dia da semana de todos

Após poucos feriados prolongados em 2024, o calendário das datas comemorativas no novo ano é um pouco mais animador. Alguns feriados em Belo Horizonte (MG), principalmente no primeiro semestre, cairão na quinta-feira, sexta-feira e até mesmo na segunda-feira. Já no segundo semestre, alguns feriados serão no final de semana.

Confira abaixo todos os feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos do próximo ano no município:

Feriados municipais em Belo Horizonte de 2025:

15 de agosto (quinta-feira): Assunção de Nossa Senhora