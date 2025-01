Paes afirma que passagem de ônibus no Rio vai subir para R$ 4,70

A passagem no município vai aumentar para R$ 4,70 porque nós estamos aplicando o IPCA do período que não houve ajuste. O município passou a subsidiar a passagem, portanto, é o orçamento municipal que é gasto se a gente não faz esse reajuste. É importante se ter essa cultura do reajuste anual para que a gente não tenha o orçamento do município desequilibrado por uma despesa que é nova.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro