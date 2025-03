Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na região central do Rio

INCÊNDIO EM IMÓVEL COMERCIAL NO CENTRO



Atenção, motoristas! Há um incêndio em imóvel comercial na Rua Costa Ferreira ocupando uma faixa da pista, na altura do Morro da Providencia.



Trânsito lento no trecho.



Bombeiros e CET-Rio acionadas.#CORInforma #centro pic.twitter.com/LNMDo3rdt5