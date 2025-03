Justiça manda Gol indenizar mãe e filha agredidas por passageiras em avião

O Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou que a Gol indenize uma mulher e sua filha, vítimas de agressão e xingamentos por passageiros da mesma família em um voo entre Salvador e São Paulo, em 2023.

O que aconteceu

Vítima contestou que mulher com criança de colo com deficiência estava sentada em seu assento, na janela. Segundo o processo, a vítima pediu que a outra passageira mudasse de lugar, o que fez a contragosto. Após sentar no seu devido lugar, a avó da outra passageira começou a xingar a vítima, pedindo que outros membros da família fizessem o mesmo.

Situação acabou em confusão generalizada e gerou atraso no voo. As vítimas, mãe e filha, foram ameaçadas e agredidas com tapas. Quinze envolvidos na briga, incluindo as vítimas, foram retirados do voo, que partiu do Aeroporto de Salvador cerca de uma hora depois do previsto.