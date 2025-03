Portas maiores e controle por câmeras: o novo trem das linhas 8 e 9 de SP

O último trem entregue conta com portas maiores para embarque e desembarque. Segundo Hamilton Trindade, gerente-executivo da concessionária, a composição também tem câmeras de monitoramento, em que será possível contabilizar a quantidade de passageiros que entraram e saíram dos vagões. O UOL participou da primeira viagem da composição, ainda sem passageiros, entre as estações Osasco até Pinheiros.

Portas do 36º trem que entrou em operação Imagem: Beatriz Gomes/UOL

A frota dos 36 trens foi comprada da Alstom e fabricada em Taubaté, no interior de São Paulo. A entrega da primeira composição ocorreu em fevereiro de 2023 e as compras faziam parte do investimento da ViaMobilidade em 34 novas composições, para ambas as linhas, previsto no contrato de concessão. Hamilton ressaltou ainda que uma frota nova nas linhas possibilita um desempenho maior na velocidade das composições porque todos os trens terão o mesmo desempenho.

36º trem entrou em operação nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo Imagem: Beatriz Gomes/UOL

A linha 9 utiliza apenas os trens comprados pela ViaMobilidade. Enquanto a linha 8 conta com alguns dos "novos" e outros 19 que eram da frota da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e estão com a concessionária agora, totalizando 55 trens disponíveis. Hamilton explica, porém, que todos eles não funcionam diariamente, visto que alguns precisam passar por manutenções, inclusive preventivas.

Após a última entrega, a ViaMobilidade diz que, neste momento, não é possível falar em compra de novos trens para as duas linhas. Todavia, a empresa afirma que faz um monitoramento constante da demanda para analisar a possibilidade de novas aquisições.