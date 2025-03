Polícia apura se homem foi morto pelo CV por foto com fuzil de facção rival

Um morador de Brasília de 28 anos desapareceu após ser sequestrado por criminosos na zona norte do Rio, e sua morte pode ter desencadeado um ataque do TCP contra o Comando Vermelho.

O que aconteceu

Fabrício Alves Monteiro, morador de Brasília, desapareceu após ser capturado por traficantes na zona norte do Rio. Ele estava com um primo e um amigo, que foram liberados, enquanto ele foi levado para uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho.

Perfis que monitoram facções criminosas afirmam que Fabrício foi morto após posar para fotos segurando um fuzil. Em uma das imagens divulgadas, a bandoleira da arma exibe a inscrição "Bonde do Coronel - TCP - MQÇ", uma referência ao Terceiro Comando Puro, facção rival do Comando Vermelho. A sigla MQÇ remete à comunidade do Muquiço, controlada pelo TCP.