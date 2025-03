Caso Vitória: crime mostra desprezo por corpo feminino, diz advogada

Naquele momento, o motorista poderia ter parado fora do ponto. Claro que teria que a passageira o avisar que ela está em uma situação de ameaça, mas é bom que as pessoas saibam que existe esse direito colocado numa legislação.

Fernanda Perregil

No Dia da Mulher, a advogada ressaltou que a data não é para comemoração, mas sim conscientização, relembrando que a objetificação da mulher é algo cultural no Brasil.

A gente está no Dia da Internacional das Mulheres e é importante a gente falar que é um dia de conscientização, não é um dia de celebração, dia de conscientização para a gente olhar para esses dados [de violência], são assustadores.

Temos que pensar que a objetificação da mulher como propriedade é algo cultural no nosso país, e é isso que a gente precisa educar as pessoas, de que nós devemos tratar as mulheres não só com respeito, mas com os mesmos direitos.

Fernanda Perregil

Cris Fibe: Dia da Mulher exige reflexão sobre perda de direitos já adquiridos

No Dia Internacional da Mulher, a colunista de Universa Cris Fibe refletiu sobre o atual momento do mundo, com as mulheres perdendo alguns de seus direitos já adquiridos, em análise no UOL News.