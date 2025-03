'Da terra ao céu': como é bunker antiaéreo que foi aberto ao público em BH

Revitalização do Acaiaca

Localizado na avenida Afonso Pena, 867, no centro de BH, o edifício Acaiaca tem 120 metros de altura e 30 andares. Ele já foi considerado arranha-céu de Belo Horizonte e hoje passa por um processo de transformação para ser um ponto turístico e cultural da cidade.

Cuidar do Acaiaca é retribuir o que Belo Horizonte fez por mim quando me acolheu. Por isso, estamos fazendo dele um "Circuito de Entretenimento, Cultura e Arte e queremos que crianças, jovens e idosos possam conhecer um pouco da história. Da terra ao céu, os visitantes vão poder contemplar o bunker ou uma vista linda do 30º andar

Antônio Miranda, proprietário de salas comerciais e síndico do Acaiaca

Bunker foi revitalizado após problemas de encanamento no edifício. Síndico do Acaiaca, Antônio explica que, por ser uma construção antiga, o prédio possui canos de ferro que constantemente precisam ser trocados pelos de material PVC (policloreto de vinila).

Valores gastos no projeto chegaram a R$ 500 mil. Recursos próprios do condomínio, além dos angariados pelo Instituto Prisma, são os grandes responsáveis para a revitalização do edifício, que vai além do bunker. A fachada e o mirante do Acaiaca, além de um projeto de um elevador panorâmico e tirolesa — que vai do 29ª andar até o Parque Municipal, ao lado do prédio — são algumas das ações implementadas.

Ao realizarem os reparos, o arquiteto juntamente com o síndico viram o potencial do local, que ainda contava com muitos de seus aspectos originais. Fraga conta que o piso permanece o mesmo e alguns ladrilhos foram colocados onde faltava, e que as portas e outros elementos permanecem os mesmos, mas, agora, revitalizados.