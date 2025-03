Homem furta viatura em SP e deixa PMs a pé após briga com agentes

O UOL apurou que os dois policiais se ofereceram para levar o homem em casa. Durante o trajeto, ele não informava a localização da casa, e os agentes resolveram abandoná-lo em um trecho da estrada de São Bento.

O homem resistiu em sair da viatura e começou uma luta corporal com um dos agentes. Em um momento da briga, ele caiu no banco da viatura, fechou a porta e fugiu com o carro.

Pouco depois, a viatura foi localizada em uma rua próxima à estrada. O homem continua foragido.

As polícias Civil e Militar instauraram um procedimento para apurar o furto.