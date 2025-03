Jovem pega maquininha de entregador após sofrer golpe de R$ 2.000 em SP

Eu estava bem nervoso, não sabia que seria vítima de um golpe. Pensava que não ia acontecer comigo. O portão estava destrancado, podia ter acontecido com qualquer um.

Lucca F.

Lucca tentou conversar com prestador de serviço, mas não teve retorno. Quando abriu a conversa com ele no aplicativo, viu que o homem havia deletado todas as mensagens que trocaram. Não se sabe para quem o motoboy trabalhava, somente que foi mandado pelo prestador de serviço.

Jovem continua com a maquininha do motoboy. Lucca ainda postou uma foto com o aparelho, com a legenda "Adivinha quem levou golpe do entregador e achou uma ótima ideia pegar a maquininha dele". O jovem entrou em contato com a empresa, que pediu dados do aparelho e do motoboy para bloqueá-lo.

advinha quem levou golpe do entregador e achou uma ótima ideia pegar a maquininha dele pic.twitter.com/MYT6ETGbFM -- lucca f. (@pseudolucca) March 7, 2025

Lucca prestou boletim de ocorrência, e caso foi registrado como estelionato. A polícia orientou que Lucca compareça a uma delegacia de polícia em até seis meses para processar criminalmente os envolvidos, permitindo que um inquérito seja instaurado.

O UOL entrou em contato com o site que liga prestadores de serviço e clientes, mas ainda não obteve retorno. Este espaço segue aberto para posicionamento.