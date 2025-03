Ponte destruída em enchente de 2023 no Rio Grande do Sul é inaugurada

Uma ponte que ficou destruída no Rio Grande do Sul durante as enchentes de setembro de 2023 foi reconstruída e inaugurada na manhã de hoje. A estrutura na cidade de Muçum tinha sido levada pelas águas com o impacto de um ciclone extratropical que havia se formado no oeste do estado.

O que aconteceu

Ponte rodoferroviária Brochado da Rocha foi oficialmente inaugurada. A via que liga as cidades de Muçum e Roca Sales teve a passagem de pedestres foi liberada em 17 de fevereiro. Já o tráfego de veículos foi autorizado em 5 de março. Neste sábado, ocorreu a cerimônia de inauguração, com a presença dos prefeitos dos dois municípios, Mateus Trojan (MDB) e Jones Wunsch (PP).