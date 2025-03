'Cidade no escuro': apagão atinge Manaus e outros municípios do Amazonas

Outros municípios do estado também foram afetados. Relatos de falta de luz também foram divulgados por moradores de Parintins, Presidente Figueiredo e Itacoatiara.

"Muita gente perguntando o que aconteceu, mas não sabemos o motivo", disse um morador de Manaus. "Só sabemos que tem muitos bairros no escuro aqui em Manaus e em outras cidades, mas ninguém sabe dizer o que houve", afirmou o manauara Gilberto Wedson durante uma transmissão ao vivo pelo Instagram.

Amazonas Energia diz que apagão foi causado pelo desligamento de linha do Sistema Interligado Nacional. O SIN é uma rede hidrotérmica de grande porte para produção e transmissão de energia elétrica no Brasil, controlada pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que, por sua vez, é fiscalizado e regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Municípios da região metropolitana de Manaus já estão com fornecimento normalizado, segundo a Amazonas Energia. Em nota, a empresa divulgou que "85% do fornecimento de energia afetado pelo desligamento da linha de 500 kV Jurupari-Silves, pertencente ao Sistema Interligado Nacional (SIN), foi normalizado", como nas cidades de Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara.

ONS confirma suspensão de energia em decorrência de "desligamento automático" de linhas de transmissão. Em nota, o órgão informou que às 00h02 de hoje "houve o desligamento automático da LT 500 kV Jurupari / Oriximiná C1 e C2 [linha de transmissão do SIN], em meio a fortes chuvas, e consequentemente, o desligamento de toda área Manaus, fatos que levaram à interrupção de cerca de 1.400 MW de carga na capital do Amazonas e cidades próximas".

Cerca de cinco horas depois, "90% das cargas elétricas foram restabelecidas", afirma o órgão. Já por volta das 7 horas de hoje, "a conclusão total do processo de recomposição foi confirmada", acrescentou o ONS. "Vale destacar que assim que identificou a ocorrência, o Operador agiu prontamente em conjunto com os agentes envolvidos para restabelecer a energia da região. As causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes", concluiu.