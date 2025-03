Após calorão, frente fria com chuvas refresca Sul e Sudeste; veja previsão

Defesa Civil de SP alerta para risco de temporais pelo estado. O órgão paulista divulgou ontem que a frente fria poderá provocar chuvas intensas, quedas de raio, e rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora em algumas regiões do estado entre hoje e amanhã. Entre as áreas com alto risco de chuvas, estão a região metropolitana da capital, a Baixada Santista e cidades do interior paulista, como Campinas e Sorocaba.

Calor em São Paulo está "com os dias contados", diz Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura. "Uma frente fria deve chegar ao litoral paulista no início da próxima semana, provocando aumento da nebulosidade e chuva moderada a forte. (...) As pancadas de chuva de até forte intensidade se mantêm no início da próxima semana, principalmente na faixa leste paulista, que inclui a Capital e região metropolitana", confirma o CGE.

Região serrana do RJ também está em alerta para temporais a partir de segunda. Já na capital, pancadas de chuva devem chegar ainda na tarde deste domingo e se intensificar a partir da metade do mês, ainda segundo a Climatempo.

A situação será de atenção para o risco de pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios em todo o centro, sul e leste do estado de São Paulo, incluindo a grande São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata mineira, no estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Climatempo, em comunicado divulgado ontem

Previsão nas capitais atingidas pela frente fria

Porto Alegre: até o próximo domingo, a capital gaúcha deve receber pancadas de chuva quase todos os dias da semana, com temperatura máxima esperada de 27ºC e mínima de 18ºC.