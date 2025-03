Motorista que pulou de viaduto após acidente no Paraná diz que freio falhou

O motorista que pulou de um viaduto após um acidente na rodovia PR-092, na altura do município paranaense de Arapoti, no mês passado, disse que perdeu o controle do caminhão após o freio do veículo falhar.

O que aconteceu

Leandro Inocêncio dos Santos afirmou que dirigia no lado direito da pista, quando o motorista à sua frente diminuiu a velocidade. Ele então tentou frear, mas o freio não funcionou.

"Pisei uma, duas, três vezes, e nada", contou ao Fantástico, da TV Globo. "Em fração de segundo, Deus já tocou no meu coração e falou: 'jogue para esquerda na contramão e jogue tudo para o acostamento'", disse.