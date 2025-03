'Perdemos tudo': incêndio atinge ocupação na região da 'cracolândia', em SP

Várias ocupações no centro estão sendo modificadas. A ideia do prefeito é retirar todo esse pessoal que está em ocupação irregular ou invasão e transformar esses prédios em habitação para essas e outras famílias que não tenham lugar para ficar

Subprefeito da Sé, Coronel Camilo

Secretário municipal de Habitação diz que remoção das famílias estava "dentro do cronograma". "Infelizmente, esse triste acontecimento só vai antecipar o que já estava programado para acontecer, que era a remoção dessas famílias, ainda em março", afirmou Sidney Cruz, também presente no entorno do incêndio.

Remoções são parte de projeto do governo estadual que irá remover centenas de famílias do centro para transferência de centro administrativo à região. Um dos principais desejos do governo paulista com a transferência de sua sede administrativa é tornar a região "atrativa para moradia", com maior "valorização imobiliária", a partir de uma Parceria Público Privada (leia mais aqui).

"Prefeitura e governo nunca deram força pra nossa comunidade", diz moradora. Ao UOL, uma mãe e moradora da ocupação que não quis ser identificada afirmou que o local, ocupado há mais de dez anos por famílias de baixa renda do centro, nunca foi assistido com saneamento básico ou auxílios de moradia. Segundo ela, agentes públicos só chegam na comunidade "quando tem tragédia".