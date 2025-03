PF faz operação contra migração ilegal de brasileiros para outros países

As pessoas eram enviadas aos EUA por meio do México. A investigação aponta que o grupo contava com núcleos especializados para manutenção do esquema criminoso.

O grupo seria dividido nos seguintes núcleos: captação de imigrantes, compra de passagens aéreas, reservas de hotéis, falsificação de documentos públicos e criação de contas bancárias em nome de terceiros para o recebimento de valores. Mais de 1.500 pessoas, entre maiores e menores de idade, são apontadas pela PF como vítimas da organização.

Os envolvidos no grupo podem responder pelos seguintes crimes: participação em organização criminosa, promoção de migração ilegal, envio irregular de crianças ou adolescentes para o exterior, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsificados.