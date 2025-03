Suspeito gravou trajeto feito por Vitória antes de desaparecer, diz polícia

Daniel disse que fotografou o Corolla, um dos veículos citados na investigação, no dia seguinte ao desaparecimento de Vitória em meio a notícias que colocavam o carro na cena do crime. O veículo pertence a Maicol Antônio Sales dos Santos, preso no sábado.

Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado de Vitória, também é investigado pelo crime. Ele apresentou versões diferentes no depoimento à polícia e, segundo as investigações, estaria perto do ponto de ônibus onde a adolescente sumiu.

Advogado contesta informações da investigação. Ao UOL, Edemm Shalon, que representa Gustavo, diz que o jovem está sendo ameaçado na internet. O advogado descreve Gustavo como um trabalhador autônomo, "pai de um garoto de 4 anos, amigável, de família humilde". "Infelizmente, o que o vinculou foi uma mensagem que Vitória enviou para ele no ponto de ônibus. Ele não teve culpa nenhuma", diz.

A reportagem não conseguiu localizar as defesas de Daniel e Maicol. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro. Ela saiu do trabalho, pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.