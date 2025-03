Cadeirante de 95 anos morre após ser atropelada por motorista alcoolizado

Yuri tentou fugir após o atropelamento. A Polícia Militar foi acionada por populares após o condutor tentar fugir do local quando a vítima estava caída ao solo após o impacto, gravemente ferida.

Motociclista apresentava sinais de embriaguez. Segundo o boletim de ocorrência, Yuri estava com olhos vermelhos, hálito com odor de álcool, desordem nas roupas e comportamento alterado. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e chegou a fazer comentários irônicos aos agentes. Devido ao risco de fuga, foi algemado e conduzido à Central de Polícia Judiciária.