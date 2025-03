Caso Vitória: crime teve participação de mais de uma pessoa, diz polícia

Ex-namorado também estava próximo da casa da Vitória na ocasião. "Ele não mora ali perto. Então, era fácil detectar que justamente naquele momento estaria lá", disse Carmo.

Outro suspeito de participação no crime é Maicol Antônio Sales dos Santos, que está preso. Um terceiro suspeito é um homem identificado como Daniel Lucas Pereira, que "fez uma filmagem entre o ponto de ônibus onde ela [Vitória] desceu até a sua residência". O celular do suspeito foi apreendido, mas ele não teve a prisão decretada.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. "[O foco agora] é a colheita de provas. Passando por isso, colocando as pessoas na cena do crime, mostrando quem são realmente essas pessoas, aí nós vamos em busca da motivação. O que ocasionou essa morte tão violenta", explicou o diretor da Polícia Civil paulista.

O UOL não conseguiu contato com as defesas de Mailcol e Daniel. O advogado de Gustavo Vinícius, Edemm Shalon, afirma que seu cliente não tem participação no assassinato da ex-namorada. "Infelizmente, o que vinculou [ele ao crime] foi uma mensagem que Vitória enviou para ele no ponto de ônibus. Ele não teve culpa nenhuma", afirmou, em nota.

Relembre o caso