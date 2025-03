Caso Vitória: 'Não existe investigação contra o pai da vítima', diz polícia

Polícia investiga se houve abuso sexual contra a vítima e se sangue em carro apreendido era dela. Autoridades aguardam os resultados dos exames. O DNA é demorado "porque precisa ser feita uma descontaminação do material biológico", encontrado no carro de um dos suspeitos, explica do Carmo.

Demos um grande passo com a prisão do Maicol, um dos autores que praticou essa barbárie

Diretor do Demacro, Luiz Carlos do Carmo

Maicol Antonio Sales dos Santos, suspeito de envolvimento no caso, foi preso no sábado após contradições no depoimento. Ele é dono do carro Corolla que teria sido visto no local onde Vitória desapareceu, e disse à polícia que na noite do crime estava em casa com a esposa, mas a companheira o desmentiu. "Não há um único caminho investigativo que não aponte o envolvimento de Maicol com os fatos investigados", escreveu a juíza Juliana Junqueira na decisão em que acatou o pedido de prisão temporária.

Polícia trabalha com a hipótese de que mais de uma pessoa participou do crime. Para os investigadores, uma pessoa sozinha seria incapaz de cometer o crime. Além disso, chefe da Demacro explicou que os suspeitos se conheciam e eram amigos.

Ainda não está claro o dia exato em que Vitória morreu, nem a motivação para o assassinato. "Temos as provas testemunhais que já ajudaram muito e temos as provas técnicas que vão chegar", explicou o diretor. "Mandante e os motivos têm que vir na sequência, para evitar um grande prejuízo para pessoas inocentes", completou.

Suspeito tem prisão negada e ex-namorado diz que 'jamais faria mal'

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de um homem identificado como Daniel Lucas Pereira, mas a Justiça negou. A juíza, porém, autorizou busca e apreensão na casa do investigado, e polícia apreendeu o celular dele.