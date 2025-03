Mais de 10 mil celulares roubados são recuperados durante operação em SP

Informações entregues pelas vítimas auxiliaram na identificação dos endereços. A partir do sinal de GPS captados pelas vítimas, os agentes chegaram a imóveis como lojas, locais para onde os celulares eram encaminhados após os crimes.

Apenas durante o feriado de Carnaval, um celular foi roubado ou furtado a cada dois minutos. No estado de São Paulo, foram 2.395 aparelhos furtados e 1.283 roubados.

Proprietários serão identificados

A partir de agora, os celulares encontrados serão analisados. Com a identificação do IMEI, a polícia vai tentar identificar os proprietários dos celulares. A partir desta identificação, a SSP-SP explica que a polícia fará contato com as vítimas.

Em caso de roubo ou furto de celular, a polícia pede que a vítima apresente o número do IMEI, uma espécie de RG do aparelho. Além disso, para registro do boletim de ocorrência, ferramentas de localização em tempo real também são importantes.