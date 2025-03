Homem coloca fogo em sofá, incendeia abrigo e deixa 4 mortos em SP; veja

Um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social deixou quatro pessoas mortas na madrugada de hoje em São José dos Campos (SP).

O que aconteceu

As quatro vítimas morreram carbonizadas em suas camas. O fogo teve início por volta das 00h30 no abrigo, que fica na rua Sebastião Hummel, no centro da cidade.

Nove ficaram feridas e estão hospitalizados, de acordo com a prefeitura. Três delas foram socorridas para o Hospital Municipal, incluindo um bombeiro, que foi transferido para a Santa Casa na sequência. As outras seis foram levadas para UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) nos bairros Campo dos Alemães e Putim.