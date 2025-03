Justiça arquiva acusação contra mototaxista e estudante baleado por PM

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou a acusação contra um mototaxista e um estudante universitário acusados de roubar o celular da esposa de um policial militar da reserva. Na ocasião, o militar atirou contra o estudante.

O que aconteceu

Justiça acolheu parecer do Ministério Público do Rio para arquivar a acusação contra os dois. Conforme o MPRJ, o universitário Igor Melo de Carvalho e o mototaxista Thiago Marques Gonçalves não foram os autores do roubo do aparelho celular de Josilene da Silva Souza, esposa do militar Carlos Alberto de Jesus.

MPRJ destacou que a investigação comprovou que os dois estavam trabalhando no momento do crime. Em sua decisão, a juíza Camila Rocha Guerin também determinou que a Polícia Civil do Rio devolva a motocicleta de Thiago que estava apreendida desde 23 de fevereiro.