Justiça revoga prisão de PM reformado que matou jovem no metrô de SP

O fato de Enéas ser policial militar aposentado, com residência fixa, réu primário e de bons antecedentes também foi levado em consideração. "Não há elementos concretos nos autos que indiquem que o acusado, em liberdade, voltará a delinquir ou que sua soltura representa risco à ordem pública."

Com a revogação da prisão preventiva, foram impostas medidas cautelares ao réu. Ele deverá comparecer ao tribunal a cada dois meses, não poderá se ausentar da Comarca onde reside por mais de 8 dias sem autorização judicial, não poderá manter contato com as testemunhas e ele deverá permanecer em casa de 22h às 6h e nos dias de folga.

A permissão de porte e uso de arma de fogo de Enéas também foi suspensa. Em caso de descumprimento das medidas cautelares, a prisão preventiva poderá ser decretada novamente.

Relembre o caso

Discussão terminou em tiro. Imagens mostram Enéas José da Silva, 57, trocando socos e chutes com o estudante Eduardo Rodrigues Machado, 20, na plataforma da estação Vila Matilde, por volta das 18h de quinta-feira, 20 de fevereiro. Enéas saca a arma da cintura e atira após cair no chão.

Jovem tenta fugir, mas PM corre atrás dele. Baleado, Eduardo cai metros depois, perto de uma escada rolante. Ele recebeu os primeiros socorros de funcionários do Metrô, foi levado pelo Samu ao Hospital do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.