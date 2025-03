Menina de 10 anos desaparecida é encontrada morta em MG; suspeito é preso

Uma menina de 10 anos, que era procurada após ter desaparecido em Água Boa (MG) na semana passada, foi encontrada morta nesse sábado em São Pedro do Suaçuí, cidade mineira a 70 km de onde ela morava.

O que aconteceu

Yara Karolaine Martins Neves havia desaparecido na última terça-feira. Segundo a Polícia Militar, uma amiga da menina disse ter visto a vítima entrando em um carro por volta das 21h45 daquele dia. Depois disso, ela não foi mais vista.

A testemunha indicou aos policiais que o veículo teria seguido em direção à cidade Santa Maria do Suaçuí. Os militares analisaram as câmeras de segurança de uma sorveteria do trajeto, mas não identificaram a menina nas imagens, segundo o boletim de ocorrência.