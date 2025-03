MP pede aumento de pena para condenados por injúria racial contra humorista

Relembre o caso

Eddy Jr. relatou que os ataques começaram após um encontro casual na garagem do condomínio, quando Elisabeth o impediu de entrar no elevador com ela e o insultou com ofensas racistas. Dias depois, Marcus teria ido até o apartamento do humorista, portando uma faca, e ameaçado matá-lo. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do edifício.

A defesa de Elisabeth alegou que os ataques foram motivados por "perturbação de sossego", afirmando que o músico costumava fazer barulho durante a noite. Marcus, por sua vez, foi descrito como portador de distúrbios psiquiátricos, mas o juiz Fernando Augusto Conceição rejeitou o argumento, afirmando que um laudo pericial confirmou que ele é capaz de entender seus atos. A sentença permite recurso, e o Ministério Público busca agora o agravamento das penas e a fixação de uma indenização pelos danos morais causados à vítima.