Mulher é sequestrada em estacionamento de pet shop em SP

Uma mulher foi sequestrada hoje no estacionamento de um pet shop na zona sul de São Paulo. Após o crime, ela foi resgatada e um dos criminosos foi baleado pela polícia.

O que aconteceu

Vítima foi sequestrada no estacionamento de uma unidade da Cobasi, na avenida Giovanni Gronchi, zona sul de São Paulo, segundo informações do programa Tá na Hora, do SBT. Os criminosos a obrigaram a realizar transferências via Pix antes de fugirem em direção ao bairro Jardim Ângela, onde foram interceptados pela Polícia Militar.

Polícia baleou um dos criminosos. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi baleado pela polícia. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região.