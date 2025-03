Frente fria traz chuva, mas calor não vai embora: veja previsão do tempo

A evaporação rápida após as pancadas de chuva também contribui para essa sensação, tornando o clima ainda mais úmido. Esse padrão será sentido especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, onde o calor acumulado das últimas semanas mantém as temperaturas elevadas, mesmo sem sol forte.

Frente fria avança sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, elevando o risco de chuvas intensas e rajadas de vento, segundo a Climatempo. A Defesa Civil de São Paulo alertou que o fenômeno pode causar ventos de até 80 km/h e queda de raios, além de risco de alagamentos em cidades da Região Metropolitana, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba.

A MetSul Meteorologia alerta que a chuva poderá ser forte a intensa, com possibilidade de temporais com granizo e ventos intensos. No Rio Grande do Sul, o avanço da massa de ar frio derrubou as temperaturas, especialmente em cidades do interior.

Enquanto isso, no Norte e Nordeste, o fenômeno da ZCIT segue ativo, trazendo chuvas volumosas. Segundo a Climatempo, trata-se de uma faixa de instabilidade atmosférica que se forma pelo encontro dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul sobre o oceano, carregados de umidade. Quando essa faixa avança em direção ao continente, ela provoca chuvas intensas, especialmente no litoral norte do Nordeste e na região Norte do Brasil.

Atualmente, a ZCIT intensifica as precipitações no Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Com acumulados superiores a 200 mm em cidades como Parnaíba (PI) e Chapadinha (MA).

Como ficam as temperaturas

No Sul e Sudeste, a frente fria mantém o tempo instável, com pancadas de chuva diárias e temperaturas ligeiramente mais amenas. Há alerta para temporais e ventos fortes em São Paulo e Rio de Janeiro: