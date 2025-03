Mortes por policiais crescem 61% em SP em 2024, mas PM faz menos apurações

2022 - 421

2023 - 504

2024 - 814

Mortes foram cometidas por policiais em serviço e de folga, de janeiro a dezembro. A SSP disse ao UOL que "não compactua com desvios de conduta" e que 465 policiais foram presos e outros 310 demitidos ou expulsos em 2023 e 2024.

Os números ainda são menores que 2019 e 2020. Nos dois primeiros anos da gestão João Doria, quando São Paulo vivia a epidemia de covid e o lockdown, as polícias de São Paulo mataram 1.681 pessoas. Já nos dois primeiros anos da gestão Tarcísio, foram 1.318 mortes.

A escalada de violência repercutiu nos últimos dois meses do ano. Em 5 de novembro, Ryan da Silva Andrade, de 4 anos, foi morto com um tiro durante um confronto policial em uma comunidade de Santos. No dia 20 do mesmo mês, o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas, 22, foi morto com um tiro de um policial em um hotel na zona sul de São Paulo. Em 1º de dezembro, um policial foi flagrado jogando um homem de cima de uma ponte na periferia da capital paulista.