Quem é Peixão, traficante dono de 'resort' de luxo alvo de buscas no RJ

Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, é alvo de uma operação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio, na manhã de hoje.

O que se sabe sobre ele

Peixão é chefe do TCP (Terceiro Comando Puro), segunda maior facção do Rio. Ele é considerado o chefe do tráfico no conjunto de favelas, que inclui Parada de Lucas, Vigário Geral e Cidade Alta.

Evangélico, transmite orações via rádio. Além disso, utiliza o espaço para compartilhar visões e revelações que recebe, segundo a pesquisadora Viviane Costa, autora do livro "Traficantes Evangélicos", em entrevista à Ponte. Sua vida cristã, no entanto, é cercada de mistério: dizem que ele seria pastor, mas ninguém sabe exatamente de qual denominação.