Mãe diz que assassino de menina de 10 anos foi até sua casa: 'Um monstro'

O suspeito usou dois carros da administração da cidade, um Sandero e um Onix. Segundo o sargento Mateus Trindade, da Polícia Militar, durante a investigação, o homem teria ainda fornecido informações divergentes. Um dos carros usados também foi encontrado desmontado em uma oficina e com material orgânico no banco traseiro.

Valdenilson confessou que matou Yara por estrangulamento, segundo o delegado do caso, Marceleandro Clementino da Silva. O suspeito, no entanto, nega que tenha abusado sexualmente da menina. A polícia aguarda resultado de exames feitos no corpo da criança para confirmar se houve ou não abuso. O UOL não conseguiu localizar a defesa do preso.

Uma multidão se reuniu ontem em frente à delegacia de Água Boa para protestar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas concentradas no local no momento em que o suspeito é detido.

Prefeitura de Água Boa decretou ontem luto de três dias pela morte de Yara. ''Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua família e reforçamos nosso compromisso em apoiar as autoridades para que esse crime seja esclarecido e os responsáveis punidos'', escreveu a direção em nota de pesar.