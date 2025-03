MP denuncia motorista e dono da empresa por acidente que matou 39 em MG

Velocidade superou o dobro da recomendada, diz MP. Segundo a denúncia, o tacógrafo da carreta registrou velocidade de até 132 km/h, quando a recomendada nas condições do veículo era de 62 km/h. No momento da colisão, a carreta estava a 97 km/h em um trecho de 80 km/h.

Investigação apontou que o dono da empresa autorizou o transporte dos blocos com peso acima do limite legal. Além disso, foi constatado que ele ordenou modificações irregulares no semirreboque, comprometendo a estabilidade do veículo.

Acidente aconteceu na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), na madrugada de 21 de dezembro. Um ônibus, uma carreta e um carro foram envolvidos na ocorrência.

Tragédia foi causada pela queda de um bloco de granito da carreta. "Em um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, uma grande pedra de granito teria se desprendido da composição traseira [da carreta], atingindo em cheio o ônibus", disse o delegado Saulo Castro, porta-voz da PCMG.