Mulher sequestrada em pet shop narra ameaças: 'Se errar a senha, meto bala'

A mulher sequestrada por dois homens armados no estacionamento de um pet shop no Morumbi, na zona sul de São Paulo na tarde de ontem, detalhou em áudios os momentos de pânico que passou enquanto foi feita refém.

O que aconteceu

Vítima relatou que sofreu ameaças de morte durante as cerca de três horas em que esteve com os sequestradores. "Eles rodaram muito comigo [dentro do carro]. Ele falava para mim: 'se você errar a senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter a bala na cara'", relatou, em áudios obtidos e mostrados pelo Bom Dia SP, da TV Globo.

Mulher contou que ficou assustada com a troca de tiros entre os criminosos e agentes da Polícia Militar. "Meu marido ficou uma hora com os policiais por telefone e me rastreando. Quando eles fugiram, só escutei barulho no teto do carro, o vidro do carro estourando e era tiro", disse.