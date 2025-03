Lago com carpas e piscina: polícia diz que casa de traficante é 'resort'

TCP disputa territórios com Comando Vermelho

O TCP disputa poder com a facção rival Comando Vermelho e as milícias no Rio. O grupo ficou conhecido pela intolerância a religiões de matriz africana e por usar o nome de Deus para controlar áreas no Rio —seus líderes são evangélicos. Um dos símbolos usados pela facção é bandeira de Israel.

Até 2023, o grupo só atuava no Rio e no Amazonas, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Depois, a facção começou a ampliar sua atuação no Ceará, um estado estratégico para o tráfico de drogas, onde o CV também está.

Pelo menos 200 pessoas foram vítimas do TCP nos últimos dois anos, principalmente na Baixada Fluminense. Em um dos golpes, os criminosos criam anúncios falsos de veículos na internet para sequestrar "clientes" interessados. O dinheiro que seria destinado à compra do carro é roubado e eles pedem Pix aos familiares para soltar os sequestrados.

Até fevereiro, a polícia prendeu cinco traficantes do TCP envolvidos no golpe. Um deles tinha 81 anotações criminais e cinco mandados de prisão por crimes como sequestro, extorsão e homicídio.