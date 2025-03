Polícia vai demolir 'resort' de traficante no Rio; veja como é o imóvel

Um "resort de luxo" do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, apontado como um dos líderes da facção TCP (Terceiro Comando Puro), é alvo de uma operação das polícias do Rio. O empreendimento foi construído em uma área de proteção ambiental, com dinheiro ilícito, e será demolido hoje.

Como é o imóvel

Fica isolado no chamado Complexo de Israel e é investigado como possível ponto de encontro para organização criminosa. O Complexo de Israel engloba as comunidades do Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta e Parada de Lucas, onde está localizada a propriedade.

"Resort" inclui, na verdade, dois imóveis. A área comum do complexo tem um imenso espaço de lazer, com direito a uma praia e lago artificiais com carpas, cercados de muita areia e coqueiros, além de um pedalinho para passeios.